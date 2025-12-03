Холанд впервые за два года оказался в офсайде в выездном матче АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попал в офсайд в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», проходящем в эти минуты на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Таким образом, норвежский форвард впервые оказался в положении «вне игры» в выездной встрече АПЛ с августа 2023 года, когда «горожане» проводили матч с «Шеффилд Юнайтед» (1:2). Об этом сообщает Squawka.

В игре с «дачниками» Холанд забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге и сделал это быстрее всех в истории соревнования. Ему потребовалось 111 встреч.

Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

