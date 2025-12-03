Скидки
Холанд впервые за два года оказался в офсайде в выездном матче АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попал в офсайд в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом», проходящем в эти минуты на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Таким образом, норвежский форвард впервые оказался в положении «вне игры» в выездной встрече АПЛ с августа 2023 года, когда «горожане» проводили матч с «Шеффилд Юнайтед» (1:2). Об этом сообщает Squawka.

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 63'     1:1 Богл – 85'     1:2 Родри – 88'    
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

В игре с «дачниками» Холанд забил свой 100-й гол в английской Премьер-лиге и сделал это быстрее всех в истории соревнования. Ему потребовалось 111 встреч.

Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

