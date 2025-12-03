Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола: хотим быть как можно ближе к «Арсеналу», но главное — как играем мы

Хосеп Гвардиола: хотим быть как можно ближе к «Арсеналу», но главное — как играем мы
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положении своего клуба в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Испанский специалист подчеркнул стремление команды сократить отставание от лидера чемпионата.

«Дело не в соперниках, а в том, как вы играете. Конечно, мы хотим быть как можно ближе [к «Арсеналу»], у нас есть возможность [приблизиться]. Но мы делаем это для себя!» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Сегодня, 7 декабря, «Манчестер Сити» проводит матч 14-го тура АПЛ с лондонским «Фулхэмом». На данный момент «горожане» занимают вторую строчку в таблице, отставая от «Арсенала» на пять очков.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    
Материалы по теме
Марк Кукурелья: когда зовёт Гвардиола, готов на коленях просить о трансфере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android