Хосеп Гвардиола: хотим быть как можно ближе к «Арсеналу», но главное — как играем мы
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положении своего клуба в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Испанский специалист подчеркнул стремление команды сократить отставание от лидера чемпионата.
«Дело не в соперниках, а в том, как вы играете. Конечно, мы хотим быть как можно ближе [к «Арсеналу»], у нас есть возможность [приблизиться]. Но мы делаем это для себя!» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Сегодня, 7 декабря, «Манчестер Сити» проводит матч 14-го тура АПЛ с лондонским «Фулхэмом». На данный момент «горожане» занимают вторую строчку в таблице, отставая от «Арсенала» на пять очков.
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17' 0:2 Рейндерс – 37' 0:3 Фоден – 44' 1:3 Смит-Роу – 45+2' 1:4 Фоден – 48' 1:5 Берге – 54' 2:5 Айуоби – 57' 3:5 Чуквезе – 72' 4:5 Чуквезе – 78'
Комментарии
