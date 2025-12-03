Хосеп Гвардиола: хотим быть как можно ближе к «Арсеналу», но главное — как играем мы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о текущем положении своего клуба в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Испанский специалист подчеркнул стремление команды сократить отставание от лидера чемпионата.

«Дело не в соперниках, а в том, как вы играете. Конечно, мы хотим быть как можно ближе [к «Арсеналу»], у нас есть возможность [приблизиться]. Но мы делаем это для себя!» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Сегодня, 7 декабря, «Манчестер Сити» проводит матч 14-го тура АПЛ с лондонским «Фулхэмом». На данный момент «горожане» занимают вторую строчку в таблице, отставая от «Арсенала» на пять очков.