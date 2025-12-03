Энцо Мареска назвал игроков, готовых заменить дисквалифицированного Кайседо

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с дисквалификацией ключевого полузащитника Мойсеса Кайседо. Итальянский специалист рассказал о кандидатах, которые могут заменить игрока в предстоящем матче с «Лидсом».

«Андрей Сантос готов заменить Кайседо. Он опорник, как и Мойсес. Он готов. Джош Ачимпонг тоже может сыграть на этой позиции. Посмотрим», — приводит слова Марески инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Предстоящая игра «Челси» с «Лидсом» состоится завтра, 3 декабря. Начало матча запланировано на 23:15 мск.

На текущий момент лондонский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.