Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энцо Мареска назвал игроков, готовых заменить дисквалифицированного Кайседо

Энцо Мареска назвал игроков, готовых заменить дисквалифицированного Кайседо
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с дисквалификацией ключевого полузащитника Мойсеса Кайседо. Итальянский специалист рассказал о кандидатах, которые могут заменить игрока в предстоящем матче с «Лидсом».

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Андрей Сантос готов заменить Кайседо. Он опорник, как и Мойсес. Он готов. Джош Ачимпонг тоже может сыграть на этой позиции. Посмотрим», — приводит слова Марески инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Предстоящая игра «Челси» с «Лидсом» состоится завтра, 3 декабря. Начало матча запланировано на 23:15 мск.

На текущий момент лондонский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Мареска сообщил, что Палмер может сыграть с «Лидс Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android