Алонсо ответил, что Мбаппе даёт «Реалу», помимо голов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о влиянии нападающего Килиана Мбаппе на команду.

«Мбаппе провёл в «Реале» целый сезон. Вы сами знаете, как он проявил себя в минувшем году. Он играл очень хорошо. Однако, как я уже говорил, голы — это не единственная заслуга Килиана. Он предлагает [команде] гораздо больше: лидерство, влияние… много повседневной работы. И это очень важно», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

