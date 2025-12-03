«Барселона» переиграла «Атлетико» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги

Окончен матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали сине-гранатовые. Встреча состоялась на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра матча выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао.

На 20-й минуте Алекс Баэна открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 26-й минуте Рафинья забил ответный мяч. На 36-й минуте нападающий каталонцев Роберт Левандовски не реализовал пенальти. На 65-й минуте Даниэль Ольмо обеспечил каталонцам преимущество. На 90+6-й минуте Ферран Торрес забил третий мяч сине-гранатовых.

На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 37 очка по результатам 15 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).