Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Барселона — Атлетико, результат матча 2 декабря 2025, счет 3:1, 19-й тур АПЛ 2025/2026

«Барселона» переиграла «Атлетико» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги
Комментарии

Окончен матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали сине-гранатовые. Встреча состоялась на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. В качестве главного арбитра матча выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19'     1:1 Рафинья – 26'     2:1 Ольмо – 65'     3:1 Ф. Торрес – 90+6'    

На 20-й минуте Алекс Баэна открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 26-й минуте Рафинья забил ответный мяч. На 36-й минуте нападающий каталонцев Роберт Левандовски не реализовал пенальти. На 65-й минуте Даниэль Ольмо обеспечил каталонцам преимущество. На 90+6-й минуте Ферран Торрес забил третий мяч сине-гранатовых.

На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 37 очка по результатам 15 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Барса» разобрала «Атлетико»! Флик заплакал после третьего гола! LIVE
Live
«Барса» разобрала «Атлетико»! Флик заплакал после третьего гола! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android