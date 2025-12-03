Скидки
Холанд забил 33 гола в 24 играх за клуб и сборную в этом сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился 33 забитыми мячами в 24 матчах за «горожан», а также сборную Норвегии в нынешнем сезоне.

25-летний форвард поразил ворота «Фулхэма» в игре 14-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Манчестер Сити» победил со счётом 5:4.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

Из 33 мячей Холанд забил 21 гол в составе «горожан» и ещё 12 — за норвежскую национальную команду.

Холанд выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

