Холанд забил 33 гола в 24 играх за клуб и сборную в этом сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился 33 забитыми мячами в 24 матчах за «горожан», а также сборную Норвегии в нынешнем сезоне.

25-летний форвард поразил ворота «Фулхэма» в игре 14-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Манчестер Сити» победил со счётом 5:4.

Из 33 мячей Холанд забил 21 гол в составе «горожан» и ещё 12 — за норвежскую национальную команду.

Холанд выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории

Лучший бомбардир в мировом футболе: