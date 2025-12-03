Скидки
Ювентус — Удинезе, результат матча 2 декабря 2025, счет 2:0, 1/8 финала Кубка Италии 2025/2026

«Ювентус» дома победил «Удинезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Кубок Италии . 1/8 финала
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Дэвид – 23'     2:0 Локателли – 69'    

В середине первого тайма мяч в свои ворота забил защитник «Удинезе» Маттео Пальма. На 69-й минуте полузащитник Мануэль Локателли укрепил преимущество «Ювентуса», реализовав 11-метровый удар.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 9-го тура чемпионата Италии. В той игре туринский клуб одержал победу над «Удинезе» со счётом 3:1.

Действующим победителем Кубка Италии является «Болонья».

