«Ювентус» дома победил «Удинезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Удинезе». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма мяч в свои ворота забил защитник «Удинезе» Маттео Пальма. На 69-й минуте полузащитник Мануэль Локателли укрепил преимущество «Ювентуса», реализовав 11-метровый удар.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 9-го тура чемпионата Италии. В той игре туринский клуб одержал победу над «Удинезе» со счётом 3:1.

Действующим победителем Кубка Италии является «Болонья».

