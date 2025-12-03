Во время матча «Барселона» — «Атлетико» были слышны нецензурные выкрики на русском языке

Во время матча 19-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (3:1) в эфире были слышны нецензурные выкрики с трибун на русском языке. Комментатор матча Михаил Моссаковский сравнил атмосферу с матчами Лиги Pari и ранних стадий Фонбет Кубка России.

Один из микрофонов, расположенных возле трибун стадиона «Спотифай Камп Ноу», находился рядом с болельщиком, который активно комментировал игру на русском, используя зачастую нецензурные выражения. Мат в эфире «Матч ТВ» был особенно слышен в моменты, когда комментатор Михаил Моссаковский ничего не говорил.

На данный момент «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав 37 очка по результатам 15 проведённых встреч. «Атлетико располагается на четвёртой строчке (31).