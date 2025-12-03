Скидки
Сперцян рассказал о значимости для него роли капитана «Краснодара»

Сперцян рассказал о значимости для него роли капитана «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мыслями о значимости для него роли капитана «быков».

«Невероятно горд быть капитаном команды родного клуба. Друзья, мечты действительно сбываются! Главное верить! И хочу сказать спасибо, что верите и дарите свою поддержку!» — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

Сперцяну 25 лет. Он является воспитанником «южан». Впервые сыграл за первую команду он в 2020 году. С тех пор Эдуард провёл 167 матчей, забив 53 мяча и отдав 44 ассиста. В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 12 результативными передачами.

