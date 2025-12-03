Каманцев рассказал, что изменилось в отношении к ошибкам судей с внедрением VAR

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о том, что изменилось в восприятии судейских ошибок с внедрением технологии видеорефери (VAR).

«Когда мы пришли [в судейский комитет], использовалась стандартная система, которая есть в УЕФА. Ключевые ошибки, предключевые.

Почему она была именно такой? Потому что не было VAR. И ключевая ошибка являлась венцом оценки работы судьи. Потому что её нельзя исправить.

Ты неверно оценил эпизод – скорее всего, он стал результативным. Меняющим весь расклад игры. С VAR ключевую ошибку в большинстве случаев можно исправить. Есть дискуссионные моменты, да, но в чёрно-белых ситуациях, слава богу, уже во всех развитых лигах, в том числе в нашей, 90 процентов неверных решений исправляются.

Поэтому сама ключевая ошибка уже не играет такой роли», — приводит слова Каманцева Sports.ru.

Технология VAR (video assistant referee — видеопомощник судьи (англ.)) начала применяться в Мир Российской Премьер-Лиге с сезона-2019/2020.

