В РФС сообщили, какие ошибки арбитров фиксируются судейским комитетом

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, какие ошибки рефери в российском футболе отслеживает его организация.

«В этом году учитываем и документируем не только предключевые ошибки, а вообще все важные решения. Опасные штрафные, угловые, ауты, если они привели к опасному моменту, и даже незначительные фолы, после которых Мажич говорит арбитру на разборе: «Вот здесь ты потерял контроль над игрой. Упустил фол в одну сторону, а в другую вынес. Футболисты закипели».

Не просто набираем количество ошибок, а сепарируем их. По каждому судье в конце сезона есть понимание: какие были ошибки, в каких ситуациях, сколько правильных решений. Так мы можем более развернуто оценивать», — приводит слова Каманцева Sports.ru.

Павел Каманцев работает в Российском футбольном союзе в сфере судейства с 2019 года. С июня 2022 года Каманцев занимает должность председателя судейского комитета РФС

