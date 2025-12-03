Стали известны планы «Торпедо» на зимнюю паузу — 2025/2026

Официальный телеграм-канал московского «Торпедо» опубликовал план работы команды в зимнее межсезонье.

Со 2 декабря по 15 января игроки автозаводцев будут находиться в отпуске с индивидуальными заданиями от тренерского штаба. 16 и 17 января 2026 года команда будет проходить углубленное медицинское обследование в клинике спортивной медицины «Лужники». С 18 января стартует учебно-тренировочный сбор «Торпедо», который пройдёт в турецком Белеке и предварительно продлится до 13 февраля.

В 21 матче Pari Первой лиги торпедовцы набрали 21 очко и занимают в турнирной таблице 15-е место, опережая зону вылета во Вторую лигу на одно очко.

