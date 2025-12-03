Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны планы «Торпедо» на зимнюю паузу — 2025/2026

Стали известны планы «Торпедо» на зимнюю паузу — 2025/2026
Комментарии

Официальный телеграм-канал московского «Торпедо» опубликовал план работы команды в зимнее межсезонье.

Со 2 декабря по 15 января игроки автозаводцев будут находиться в отпуске с индивидуальными заданиями от тренерского штаба. 16 и 17 января 2026 года команда будет проходить углубленное медицинское обследование в клинике спортивной медицины «Лужники». С 18 января стартует учебно-тренировочный сбор «Торпедо», который пройдёт в турецком Белеке и предварительно продлится до 13 февраля.

В 21 матче Pari Первой лиги торпедовцы набрали 21 очко и занимают в турнирной таблице 15-е место, опережая зону вылета во Вторую лигу на одно очко.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

Видео: «Торпедо» обыграло костромской «Спартак» и покинуло зону вылета

Материалы по теме
Глава «Торпедо»: новая арена будет открыта в 2026 году. Не буду говорить определённую дату
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android