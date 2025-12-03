Скидки
Соболев и Дзюба вошли в топ-10 самых результативных игроков РПЛ за последние пять сезонов

Телеграм-канал МЯЧ RU вместе со статистическим порталом Transfermarkt представили топ-10 игроков по результативным действиям в Российской Премьер-Лиге за последние пять сезонов.

В десятку вошло три игрока «Зенита», по два представителя «Краснодара» и «Динамо», а также по одному футболисту из ЦСКА, «Акрона» и «Локомотива». Возглавил рейтинг армянский полузащитник «быков» Эдуард Сперцян с 90 баллами по гол+пас (48+42). Вторую строчку занимает форвард «южан» Джон Кордоба с 83 результативными действиями: 54 гола и 29 ассистов. Третий — вингер сине-бело-голубых Максим Глушенков (40+41).

Полный рейтинг представлен на фото.

Фото: Телеграм-канал Мяч RU

Примечательно, что в десятку вошли форвард «Акрона» Артём Дзюба (63) и нападающий «Зенита» Александр Соболев (55).

Комментарии
