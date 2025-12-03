Павел Каманцев ответил на вопрос, что происходит с рефери Сергеем Карасёвым

Руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему снизился уровень работы арбитра Сергея Карасёва.

– Вопрос, который задаётся последние года полтора с разной тональностью: что происходит с Сергеем Карасёвым?

– То же, что и с любым человеком – есть удачные периоды, есть неудачные.

Объективно: на всех сказывается отсутствие еврокубков. Потому что большого уважения в России можно добиться только, если ты показал что-то на международном уровне. Когда Сергей там много судил, уезжал весной на Лигу чемпионов, восприятие было такое – ну мастер.

А когда ты долгое время судишь только в России, то отношение меняется: «Он уже не тот». Хотя действительно были неудачные матчи, после которых Карасев потерял чувство уверенности, — приводит слова Каманцева Sports.ru.

46-летний рефери ФИФА Сергей Карасёв работал в качестве главного судьи на матчах чемпионата мира — 2018 и чемпионата Европы — 2020, судил финал Суперкубка УЕФА и полуфинал Лиги наций. С февраля 2022 года после отстранения российских команд от международных соревнований по политическим причинам Карасёв также не получал назначения на международные матчи.

Видео: Арбитры продемонстрировали, как будут объявлять о решениях