Сергею Семаку выписали очки для зрения в связи с его ухудшением

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала в своих соцсетях, что ей и её мужу выписали очки для зрения в связи с его ухудшением

«Зрение у нас с мужем пропало одновременно. И рецепт очков у нас одинаковый», — написала Анна, выложив в сторис фотографию, на которой они с мужем запечатлены в очках.

Фото: Соцсети Анны Семак

За тур до зимней паузы в Мир Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 36 очками. Столько же — у идущего вторым ЦСКА. Возглавляющий чемпионскую гонку «Краснодар» опережает ближайших преследователей на одно очко. В заключительном туре календарного года «Зенит» дома сыграет с «Акроном» 6 декабря.