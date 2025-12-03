Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергею Семаку выписали очки для зрения в связи с его ухудшением

Сергею Семаку выписали очки для зрения в связи с его ухудшением
Комментарии

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала в своих соцсетях, что ей и её мужу выписали очки для зрения в связи с его ухудшением

«Зрение у нас с мужем пропало одновременно. И рецепт очков у нас одинаковый», — написала Анна, выложив в сторис фотографию, на которой они с мужем запечатлены в очках.

Фото: Соцсети Анны Семак

За тур до зимней паузы в Мир Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 36 очками. Столько же — у идущего вторым ЦСКА. Возглавляющий чемпионскую гонку «Краснодар» опережает ближайших преследователей на одно очко. В заключительном туре календарного года «Зенит» дома сыграет с «Акроном» 6 декабря.

Материалы по теме
Фото
Соболев и Дзюба вошли в топ-10 самых результативных игроков РПЛ за последние пять сезонов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android