«Спартак» и «Ахмат» стали лучшими клубами 17-го тура РПЛ по удачным обводкам

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал список лучших команд 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по отдельным статистическим показателям. Лидерство по удачным обводкам разделили между собой московский «Спартак» и грозненский «Ахмат», в активе игроков которых по 23 успешные попытки дриблинга.

«Ахмат» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России оформил волевую победу над московским «Динамо» со счётом 2:1. «Спартак» уступил на выезде со счётом 0:1 калининградской «Балтике», с 30-й минуты матча играя в численном большинстве.

Красно-белые с 28 очками в 17 играх занимают в РПЛ шестое место, бело-зелёные набрали 19 очков и находятся на10-м месте.

