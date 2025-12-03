Скидки
«Спартак» и «Ахмат» стали лучшими клубами 17-го тура РПЛ по удачным обводкам

Комментарии

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал список лучших команд 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по отдельным статистическим показателям. Лидерство по удачным обводкам разделили между собой московский «Спартак» и грозненский «Ахмат», в активе игроков которых по 23 успешные попытки дриблинга.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 26'     1:1 Мелкадзе – 47'     2:1 Ндонг – 84'    

«Ахмат» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России оформил волевую победу над московским «Динамо» со счётом 2:1. «Спартак» уступил на выезде со счётом 0:1 калининградской «Балтике», с 30-й минуты матча играя в численном большинстве.

Красно-белые с 28 очками в 17 играх занимают в РПЛ шестое место, бело-зелёные набрали 19 очков и находятся на10-м месте.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

