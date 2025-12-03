«Спартак» и «Ахмат» стали лучшими клубами 17-го тура РПЛ по удачным обводкам
Поделиться
Статистический оператор РУСТАТ опубликовал список лучших команд 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по отдельным статистическим показателям. Лидерство по удачным обводкам разделили между собой московский «Спартак» и грозненский «Ахмат», в активе игроков которых по 23 успешные попытки дриблинга.
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 26' 1:1 Мелкадзе – 47' 2:1 Ндонг – 84'
«Ахмат» в домашнем матче 17-го тура чемпионата России оформил волевую победу над московским «Динамо» со счётом 2:1. «Спартак» уступил на выезде со счётом 0:1 калининградской «Балтике», с 30-й минуты матча играя в численном большинстве.
Красно-белые с 28 очками в 17 играх занимают в РПЛ шестое место, бело-зелёные набрали 19 очков и находятся на10-м месте.
Видео: Болельщики «Спартака» избили одного фаната ЦСКА после дерби
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
03:43
-
03:42
-
03:36
-
03:31
-
03:24
-
03:16
-
03:03
-
02:48
-
02:48
-
02:32
-
02:30
-
02:27
-
02:05
-
01:50
-
01:31
-
01:27
-
01:13
-
01:03
-
01:02
-
01:02
-
00:57
-
00:56
-
00:43
-
00:31
-
00:31
-
00:29
-
00:23
-
00:10
-
00:05
- 2 декабря 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:39
-
23:28
-
23:26
-
23:23