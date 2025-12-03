Скидки
Полузащитник «Спартака» Бонгонда попал в заявку сборной ДР Конго на Кубок Африки

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда вошёл в состав сборной ДР Конго на Кубок африканских наций. Об этом сообщает официальный аккаунт Федерации футбола ДР Конго в соцсети X.

Помимо футболиста из Российской Премьер-Лиги, в состав попали защитник «Вест Хэм Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу. Полная заявка сборной представлена на официальном фото от пресс-службы сборной ДР Конго.

Фото: ДР Конго в соцсети X

Кубок африканских наций — 2025 будет проходить в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. ДР Конго начнёт выступление в группе D. Их соперниками на групповом этапе турнира станут команды Бенина (23 декабря), Сенегала (27 декабря) и Ботсваны (30 декабря).

