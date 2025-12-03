«Балтика», «Ростов» и «Пари НН» стали лучшими в 17-м туре РПЛ по показателям статистики

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал список лучших команд 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по различным статистическим показателям. Лидерами в отдельных номинациях стали калининградская «Балтика», «Ростов» и «Пари НН».

«Балтика» выполнила больше всех в 17-м туре РПЛ отборов — 24. «Ростов» стал лучшим по количеству удачных единоборств — 104. Игроки «Пари НН» записали на свой счёт 76 перехватов.

«Балтика» со счётом 1:0 обыграла на своём поле московский «Спартак», «Ростов» уступил дома столичному «Локомотиву» (1:3), нижегородцы победили на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1).

