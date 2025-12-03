«Балтика», «Ростов» и «Пари НН» стали лучшими в 17-м туре РПЛ по показателям статистики
Поделиться
Статистический оператор РУСТАТ опубликовал список лучших команд 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по различным статистическим показателям. Лидерами в отдельных номинациях стали калининградская «Балтика», «Ростов» и «Пари НН».
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'
Удаления: Манелов – 30' / нет
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Баринов – 3' 1:1 Вахания – 20' 1:2 Комличенко – 41' 1:3 Ньямси – 77'
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15' 0:2 Босельи – 34' 1:2 Дзюба – 57'
«Балтика» выполнила больше всех в 17-м туре РПЛ отборов — 24. «Ростов» стал лучшим по количеству удачных единоборств — 104. Игроки «Пари НН» записали на свой счёт 76 перехватов.
«Балтика» со счётом 1:0 обыграла на своём поле московский «Спартак», «Ростов» уступил дома столичному «Локомотиву» (1:3), нижегородцы победили на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1).
Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
03:43
-
03:42
-
03:36
-
03:31
-
03:24
-
03:16
-
03:03
-
02:48
-
02:48
-
02:32
-
02:30
-
02:27
-
02:05
-
01:50
-
01:31
-
01:27
-
01:13
-
01:03
-
01:02
-
01:02
-
00:57
-
00:56
-
00:43
-
00:31
-
00:31
-
00:29
-
00:23
-
00:10
-
00:05
- 2 декабря 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:39
-
23:28
-
23:26
-
23:23