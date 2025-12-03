Скидки
Главная Футбол Новости

«Балтика», «Ростов» и «Пари НН» стали лучшими в 17-м туре РПЛ по показателям статистики

«Балтика», «Ростов» и «Пари НН» стали лучшими в 17-м туре РПЛ по показателям статистики
Комментарии

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал список лучших команд 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по различным статистическим показателям. Лидерами в отдельных номинациях стали калининградская «Балтика», «Ростов» и «Пари НН».

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Баринов – 3'     1:1 Вахания – 20'     1:2 Комличенко – 41'     1:3 Ньямси – 77'    
Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

«Балтика» выполнила больше всех в 17-м туре РПЛ отборов — 24. «Ростов» стал лучшим по количеству удачных единоборств — 104. Игроки «Пари НН» записали на свой счёт 76 перехватов.

«Балтика» со счётом 1:0 обыграла на своём поле московский «Спартак», «Ростов» уступил дома столичному «Локомотиву» (1:3), нижегородцы победили на выезде тольяттинский «Акрон» (2:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге

«Спартак» и «Ахмат» стали лучшими клубами 17-го тура РПЛ по удачным обводкам
Комментарии
