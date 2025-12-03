Диего Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о поражении своей команды в матче 19-го тура Ла Лиги с «Барселоной». Встреча завершилась со счётом 1:3.

«Я доволен тем, как команда провела встречу. Мы неплохо стартовали, затем соперник удачно атаковал через центр, что привело к голам. Во второй половине «Барселона» сначала выглядела лучше, но примерно через 20 минут мы взяли инициативу. У нас было три хороших момента, которых не хватило для победы, однако я доволен

У них хорошая игра в короткий пас и много футболистов в центральной зоне — именно так они организовали первые два мяча. Я потребовал от игроков в перерыве, чтобы максимально перекрывали каталонцам игру через центр, и в этом плане мы прибавили. Понравилось отношение команды в концовке», — приводит слова Симеоне Marca.

После 15 сыгранных матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, в активе команды 31 очко.