Флик отреагировал на победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче с «Атлетико» (3:1) в рамках перенесённого матча 19-го тура чемпионата Испании.

«Мы встречались с хорошей командой, боролись и оставались едины — это было важно для меня. Я доволен. Мы больше контролировали игру, создавали больше свободных зон и моментов. Здорово получить заряд уверенности в матче с такой командой, как «Атлетико», — приводит слова Флика издание Marca.

После 15 сыгранных матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, в активе команды 31 очко.