Флик отреагировал на победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче с «Атлетико» (3:1) в рамках перенесённого матча 19-го тура чемпионата Испании.
Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19' 1:1 Рафинья – 26' 2:1 Ольмо – 65' 3:1 Ф. Торрес – 90+6'
«Мы встречались с хорошей командой, боролись и оставались едины — это было важно для меня. Я доволен. Мы больше контролировали игру, создавали больше свободных зон и моментов. Здорово получить заряд уверенности в матче с такой командой, как «Атлетико», — приводит слова Флика издание Marca.
После 15 сыгранных матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, в активе команды 31 очко.
Комментарии
- 3 декабря 2025
-
03:43
-
03:42
-
03:36
-
03:31
-
03:24
-
03:16
-
03:03
-
02:48
-
02:48
-
02:32
-
02:30
-
02:27
-
02:05
-
01:50
-
01:31
-
01:27
-
01:13
-
01:03
-
01:02
-
01:02
-
00:57
-
00:56
-
00:43
-
00:31
-
00:31
-
00:29
-
00:23
-
00:10
-
00:05
- 2 декабря 2025
-
23:59
-
23:45
-
23:39
-
23:28
-
23:26
-
23:23