Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик отреагировал на победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Флик отреагировал на победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче с «Атлетико» (3:1) в рамках перенесённого матча 19-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19'     1:1 Рафинья – 26'     2:1 Ольмо – 65'     3:1 Ф. Торрес – 90+6'    

«Мы встречались с хорошей командой, боролись и оставались едины — это было важно для меня. Я доволен. Мы больше контролировали игру, создавали больше свободных зон и моментов. Здорово получить заряд уверенности в матче с такой командой, как «Атлетико», — приводит слова Флика издание Marca.

После 15 сыгранных матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, в активе команды 31 очко.

Материалы по теме
Диего Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в матче с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android