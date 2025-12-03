«Не понимаю, почему ему не дали «Золотой мяч». Симеоне — об игроке «Барселоны»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил похвалу игроку «Барселоны» Рафинье после очного матча 19-го тура Ла Лиги. Встреча завершилась со счётом 1:3. В данной встрече бразилец отметился голом.
Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19' 1:1 Рафинья – 26' 2:1 Ольмо – 65' 3:1 Ф. Торрес – 90+6'
«Рафинья вездесущ: и забивает, и отдает. Не понимаю, почему ему не дали «Золотой мяч», — приводит слова Симеоне издание Marca.
Рафинье 28 лет. В нынешнем сезоне игрок провёл 11 встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.По итогам минувшей кампании Рафинья завоевал внутренний требл с сирне-гранатовыми, а также знял пятое место в голосовании за «Золотой мяч».
