Аршавин отреагировал на победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»

Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подвёл итоги матча 19-го тура испанской Ла Лиги, где «Барселона» на своём поле уверенно обыграла «Атлетико» (3:1).

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19'     1:1 Рафинья – 26'     2:1 Ольмо – 65'     3:1 Ф. Торрес – 90+6'    

«Перед матчем мне казалось, что «Барселона» фаворит. Первый тайм остался за «Атлетико». Несмотря на то, что Левандовски не забил пенальти. Всё равно «Барселона» не владела территориальным и игровым преимуществом. «Атлетико» забил и зачем‑то отошёл назад, отказавшись от своей игры. В этот момент у хозяев поля появились моменты. Затем мадридцы вернулись к игру — моменты исчезли. Каталонцы класснее. Во втором тайме они реализовали свои моменты. «Барса» продолжает лидировать», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 15 сыгранных матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, в активе команды 31 очко.

