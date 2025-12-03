Олег Корнаухов рассказал, что помогло «Барселоне» переиграть «Атлетико»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал итоги вынесенного матча 19-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (3:1).

«Барселоне» помогло индивидуальное мастерство. Несмотря на то, что Левандовски не забил пенальти. Умение находить зоны, когда забил Рафинья. «Атлетико» умеет обороняться. В этом году они так обыграли «Реал», в прошлом — «Барселоны». И в этом матче у них были моменты, чтобы сравнять счет, но где‑то каталонцам повезло. Намечается интересная дуэль между «Реалом» и «Барселоной». Но и «Атлетико» сбрасывать со счетов нельзя», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Барселона» набрала 37 очков в 15 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в Ла Лиге, на четыре очка от каталонцев отстаёт мадридский «Реал», имеющий игру в запасе. «Атлетико» с 31 очком в 15 матчах занимает четвёртое место, также уступая одно очко сыгравшему 14 встреч «Вильярреалу».

Видео: «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»