Олег Корнаухов рассказал, что помогло «Барселоне» переиграть «Атлетико»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал итоги вынесенного матча 19-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» (3:1).

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19'     1:1 Рафинья – 26'     2:1 Ольмо – 65'     3:1 Ф. Торрес – 90+6'    

«Барселоне» помогло индивидуальное мастерство. Несмотря на то, что Левандовски не забил пенальти. Умение находить зоны, когда забил Рафинья. «Атлетико» умеет обороняться. В этом году они так обыграли «Реал», в прошлом — «Барселоны». И в этом матче у них были моменты, чтобы сравнять счет, но где‑то каталонцам повезло. Намечается интересная дуэль между «Реалом» и «Барселоной». Но и «Атлетико» сбрасывать со счетов нельзя», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Барселона» набрала 37 очков в 15 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в Ла Лиге, на четыре очка от каталонцев отстаёт мадридский «Реал», имеющий игру в запасе. «Атлетико» с 31 очком в 15 матчах занимает четвёртое место, также уступая одно очко сыгравшему 14 встреч «Вильярреалу».

