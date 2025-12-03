«В регби мяч бы нормально зашёл». Аршавин объяснил не забитый Левандовским пенальти

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о незабитом ударе с пенальти в матче 19-го тура испанской Ла Лиги, где «Барселона» на своём поле уверенно обыграла «Атлетико» (3:1). На 36-й минуте встречи польский нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски не реализовал свой 11-метровый удар.

«В регби мяч бы нормально зашёл с таким ударом — бывает. Во всём виноваты шнурки», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 37-летний Левандовски провёл 16 встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.