Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В регби мяч бы нормально зашёл». Аршавин объяснил не забитый Левандовским пенальти

«В регби мяч бы нормально зашёл». Аршавин объяснил не забитый Левандовским пенальти
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о незабитом ударе с пенальти в матче 19-го тура испанской Ла Лиги, где «Барселона» на своём поле уверенно обыграла «Атлетико» (3:1). На 36-й минуте встречи польский нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски не реализовал свой 11-метровый удар.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19'     1:1 Рафинья – 26'     2:1 Ольмо – 65'     3:1 Ф. Торрес – 90+6'    

«В регби мяч бы нормально зашёл с таким ударом — бывает. Во всём виноваты шнурки», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 37-летний Левандовски провёл 16 встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Аршавин отреагировал на победу «Барселоны» в матче с «Атлетико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android