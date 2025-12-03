«В регби мяч бы нормально зашёл». Аршавин объяснил не забитый Левандовским пенальти
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о незабитом ударе с пенальти в матче 19-го тура испанской Ла Лиги, где «Барселона» на своём поле уверенно обыграла «Атлетико» (3:1). На 36-й минуте встречи польский нападающий сине-гранатовых Роберт Левандовски не реализовал свой 11-метровый удар.
Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19' 1:1 Рафинья – 26' 2:1 Ольмо – 65' 3:1 Ф. Торрес – 90+6'
«В регби мяч бы нормально зашёл с таким ударом — бывает. Во всём виноваты шнурки», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 37-летний Левандовски провёл 16 встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.
