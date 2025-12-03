«Вам понравилось? Я лишился волос». Гвардиола — о 5:4 в матче «Сити» с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на результат встречи 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу «горожан». Отметим, по ходу встречи команда из Манчестера выигрывала со счётом 5:1, но едва не упустила победу.

«Ну что, вам понравилось? Мне? Я лишился волос. Это АПЛ. В другой лиге вы могли бы держать всё под контролем. Но не тут», — приводит слова Гвардиолы издание Sky Sports.

После этой игры «Манчестер Сити» с 28 очками располагается на второй строчке, а «Фулхэм» с 17 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.