Главная Футбол Новости

«Вам понравилось? Я лишился волос». Гвардиола — о 5:4 в матче «Сити» с «Фулхэмом»

«Вам понравилось? Я лишился волос». Гвардиола — о 5:4 в матче «Сити» с «Фулхэмом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на результат встречи 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу «горожан». Отметим, по ходу встречи команда из Манчестера выигрывала со счётом 5:1, но едва не упустила победу.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

«Ну что, вам понравилось? Мне? Я лишился волос. Это АПЛ. В другой лиге вы могли бы держать всё под контролем. Но не тут», — приводит слова Гвардиолы издание Sky Sports.

После этой игры «Манчестер Сити» с 28 очками располагается на второй строчке, а «Фулхэм» с 17 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

«Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» в матче с девятью голами
