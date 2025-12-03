Скидки
Павел Каманцев рассказал, что даёт российским арбитрам нахождение в списке судей ФИФА

Павел Каманцев рассказал, что даёт российским арбитрам нахождение в списке судей ФИФА
Комментарии

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос, что приносит российским рефери нахождение в списках УЕФА и ФИФА.

— Карасёв остался в элитном списке УЕФА на новый сезон. А в первой и второй группах ещё несколько наших арбитров – Сергей Иванов, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Артём Любимов, Виталий Мешков, Владимир Москалёв, Сергей Чебан и Павел Шадыханов. Что нам сейчас это даёт?
— Практически ничего. Сумку и экипировку [с эмблемой ФИФА и УЕФА]. Насколько это ценно для судей – пусть они скажут сами. Сейчас эти эмблемы важны только с точки зрения коммуникации с арабскими странами, куда зимой приглашают наших арбитров, — приводит слова Каманцева Sports.ru.

С февраля 2022 года после отстранения всех российских клубов сборных от международных соревнований по политическим причинам арбитры из России также не получают назначения на международные матчи.

Видео: Арбитры продемонстрировали, как будут объявлять о решениях

Павел Каманцев ответил на вопрос, что происходит с рефери Сергеем Карасёвым
