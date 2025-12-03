«Разве такое возможно?» Гвардиола отреагировал на достижение Холанда 100 голов в АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о достижении нападающего «горожан» Эрлинга Холанда, который забил 100 голов в английской Премьер-лиге. Это произошло в матче 14-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (5:4).
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17' 0:2 Рейндерс – 37' 0:3 Фоден – 44' 1:3 Смит-Роу – 45+2' 1:4 Фоден – 48' 1:5 Берге – 54' 2:5 Айуоби – 57' 3:5 Чуквезе – 72' 4:5 Чуквезе – 78'
«Если бы мне сказали, что он оформит 100 голов в 111 матчах, я бы удивился — разве такое возможно в этой лиге?» — приводит слова Гвардиолы издание Sky Sports.
Холанд выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За это время норвежец провёл 165 матчей за клуб во всех турнирах, забив 144 гола и сделав 24 результативные передачи. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2034 года.
