Гвардиола ответил, лучший ли Холанд нападающий в истории АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о том, является ли форвард «горожан» Эрлинг Холанд лучшим нападающим в истории английской Премьер-лиги.

«Не могу утверждать, что он лучший в истории чемпионата. В Англии было много сильных нападающих, он входит в их число, но не выше всех. Тут всё сводится к цифрам, и его статистика не обсуждается. Я рад за него и за то, что команда сегодня играла для него», — приводит слова Гвардиолы издание Sky Sports.

Напомним, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» Холанд забил свой 100-й мяч в лиге. На это ему понадобилось лишь 111 матчей.