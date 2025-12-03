Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола ответил, лучший ли Холанд нападающий в истории АПЛ

Гвардиола ответил, лучший ли Холанд нападающий в истории АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналиста о том, является ли форвард «горожан» Эрлинг Холанд лучшим нападающим в истории английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

«Не могу утверждать, что он лучший в истории чемпионата. В Англии было много сильных нападающих, он входит в их число, но не выше всех. Тут всё сводится к цифрам, и его статистика не обсуждается. Я рад за него и за то, что команда сегодня играла для него», — приводит слова Гвардиолы издание Sky Sports.

Напомним, в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» Холанд забил свой 100-й мяч в лиге. На это ему понадобилось лишь 111 матчей.

Материалы по теме
«Разве такое возможно?» Гвардиола отреагировал на достижение Холанда 100 голов в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android