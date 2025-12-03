Скидки
Андрей Аршавин ответил на вопрос об ожиданиях в матче «Краснодар» — ЦСКА

Андрей Аршавин ответил на вопрос об ожиданиях в матче «Краснодар» — ЦСКА
Заместитель генерального директора по спортивному развитию и экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своих ожиданиях от матча 18-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и московским ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
«По результату непредсказуемая игра. Выиграть может любая команда. Но хотелось бы ничью увидеть — как болельщику «Зенита», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 37 очков в 17 матчах и возглавляет чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге. На одно очко от «быков» отстают ЦСКА и «Зенит», при этом армейцы опережают сине-бело-голубых за счёт большего количества побед (11 против 10) при равенстве в личной встрече (1:1).

