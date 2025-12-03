«Краснодару» понравилось быть на первом месте». Корнаухов — о будущем матче «быков» с ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов рассказал о своих ожиданиях от выездного матча красно-синих в 18-м туре Мир РПЛ с «Краснодаром».

«Если сравнить составы, то у «Краснодара» есть Кордоба, в хорошей форме Сперцян. По остальным позициям ЦСКА не хуже, а где‑то даже интереснее. «Краснодару» понравилось быть на первом месте. Они поняли, что есть шанс повторить чемпионство, они усилились и находятся на хорошем ходу. Это последний тур (перед зимней паузой. — Прим. «Чемпионата»). ЦСКА может эмоциями восполнить что‑то. Результат может быть любым. Надеюсь, что ЦСКА победит», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Действующий чемпион России «Краснодар» набрал 37 очков в 17 матчах сезона-2025/2026 и возглавляет чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге. На одно очко от «быков» отстают ЦСКА и «Зенит», при этом армейцы опережают сине-бело-голубых за счёт большего количества побед (11 против 10) при равенстве в личной встрече (1:1).

