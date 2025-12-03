Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодару» понравилось быть на первом месте». Корнаухов — о будущем матче «быков» с ЦСКА

«Краснодару» понравилось быть на первом месте». Корнаухов — о будущем матче «быков» с ЦСКА
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов рассказал о своих ожиданиях от выездного матча красно-синих в 18-м туре Мир РПЛ с «Краснодаром».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если сравнить составы, то у «Краснодара» есть Кордоба, в хорошей форме Сперцян. По остальным позициям ЦСКА не хуже, а где‑то даже интереснее. «Краснодару» понравилось быть на первом месте. Они поняли, что есть шанс повторить чемпионство, они усилились и находятся на хорошем ходу. Это последний тур (перед зимней паузой. — Прим. «Чемпионата»). ЦСКА может эмоциями восполнить что‑то. Результат может быть любым. Надеюсь, что ЦСКА победит», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Действующий чемпион России «Краснодар» набрал 37 очков в 17 матчах сезона-2025/2026 и возглавляет чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге. На одно очко от «быков» отстают ЦСКА и «Зенит», при этом армейцы опережают сине-бело-голубых за счёт большего количества побед (11 против 10) при равенстве в личной встрече (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»

Материалы по теме
Андрей Аршавин ответил на вопрос об ожиданиях в матче «Краснодар» — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android