Главная Футбол Новости

Каманцев: сказал Мажичу — ты глава департамента судейства, по факту у тебя другие задачи

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о задачах руководителя департамента судейства РФС серба Милорада Мажича.

«Милорад – менеджер судей РПЛ. Изначально, когда мы договаривались о сотрудничестве, я ему сказал: «Ты руководитель департамента судейства, но по факту – у тебя другие задачи. Мне твои знания в футзале, пляжном футболе [за которые тоже отвечает департамент судейства] не нужны от слова совсем. У меня там есть Сергей Михеев, Михаил Якуничев. Нам не нужны твои усилия на уровне Второй лиги 2Б. Это как из пушки по воробьям, фокус внимания будет рассеян». Главное – РПЛ и Первая лига.

Но Милорад любит нашу страну, уважает её. Ему нравится искать молодых судей, помогать им. Поэтому иногда смотрит Вторую лигу 2А», — приводит слова Каманцева Sports.ru.

Павел Каманцев работает в Российском футбольном союзе в сфере судейства с 2019 года. С июня 2022 года Каманцев занимает должность председателя судейского комитета РФС.

Сербский экс-рефери Милорад Мажич был назначен на пост главы департамента судейства РФС в июне 2023 года.

