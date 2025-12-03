Скидки
«Нужно посмотреть — тренер он или нет». Андрей Аршавин — о Ролане Гусеве

«Нужно посмотреть — тренер он или нет». Андрей Аршавин — о Ролане Гусеве
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах Ролана Гусева в московском «Динамо».

«Он уже четыре матча не выиграет. Но и «Динамо» чемпионом не будет. Он свой, можно попробовать выиграть Кубок. Нужно посмотреть — тренер он или нет. Нужно дать ему подготовить команду и полгода. Если ты возьмешь чужого тренера, то ты ничего не выиграешь глобально. А то мы Гусева вспоминаем на три‑четыре матча, когда кто‑то заболел, уволился и так далее. Думаю, что Ролану нужно дать поработать», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо» после ухода с поста Валерия Карпина в ноябре.

Бело-голубые располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков.

Комментарии
