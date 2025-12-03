«Игра в Чапаева». Аршавин — о матче «Спартака» Вадима Романова с «Динамо» Ролана Гусева

Заместитель генерального директора по спортивному развитию и экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своих ожиданиях от матча 18-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«Это игра в Чапаева — один может выкинуть другого с доски, а могут оба друг друга засосать. Это будет решающий матч для них. Если, например, «Динамо» победит 3:0, то руководство может решить оставить Гусева. Если «Спартак» проиграет, то красно‑белые могут заявить, что Романов «Балтике» проиграл, здесь 0:3 — убираем. Романов может сам себя сделать тренером. Ничего страшного, что у него нет лицензии», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» под руководством и.о. главного тренера Вадима Романова занимает в таблице РПЛ шестое место, набрав 28 очков в 17 матчах. «Динамо» под руководством и.о. главного тренера Ролана Гусева находиьтся на девятом месте, набрав 20 очков в 17 матчах.

