Главная Футбол Новости

В «Барселоне» сообщили на какой срок выбыл из-за травмы Даниэль Ольмо

В «Барселоне» сообщили на какой срок выбыл из-за травмы Даниэль Ольмо
Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо выбыл примерно на три недели из-за вывиха плеча. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19'     1:1 Рафинья – 26'     2:1 Ольмо – 65'     3:1 Ф. Торрес – 90+6'    

Ольмо получил травму во время матча с мадридским «Атлетико» (3:1) в 19-м туре испанской Примеры и был заменён на 66-й минуте игры. Он повредил плечо в момент, когда забивал победный мяч в ворота «матрасников». Испанец после удара неудачно приземлился и уже не смог продолжить встречу.

Ольмо наверняка пропустит матч испанского чемпионата с «Бетисом» и встречу с немецким «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне испанец провёл за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт четыре гола и две результативные передачи.

