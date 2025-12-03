В «Барселоне» сообщили на какой срок выбыл из-за травмы Даниэль Ольмо

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо выбыл примерно на три недели из-за вывиха плеча. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Ольмо получил травму во время матча с мадридским «Атлетико» (3:1) в 19-м туре испанской Примеры и был заменён на 66-й минуте игры. Он повредил плечо в момент, когда забивал победный мяч в ворота «матрасников». Испанец после удара неудачно приземлился и уже не смог продолжить встречу.

Ольмо наверняка пропустит матч испанского чемпионата с «Бетисом» и встречу с немецким «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне испанец провёл за «Барселону» 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт четыре гола и две результативные передачи.