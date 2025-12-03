Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд: горжусь и счастлив, что забил 100 голов в АПЛ

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил свой 100-й мяч в АПЛ в матче с «Фулхэмом» (5:4) в 14-м туре чемпионата Англии.

«Я горжусь и счастлив, что забил 100 голов в АПЛ. Но когда ты нападающий «Манчестер Сити», ты должен показывать отличную статистику. И это моя работа. Люди должны критиковать меня, если я не забиваю, обычно так и делают, но в конечном итоге, как я уже сказал, я должен забивать!» — приводит BBC слова Холанда.

В текущем сезоне норвежский форвард провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 20 голов и три результативные передачи.