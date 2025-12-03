100 голов Холанда в АПЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико» в матче Ла Лиги. Главное к утру
Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории, «Барселона» переиграла «Атлетико» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги, российские хоккеисты Владислав Гавриков и Артемий Панарин помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» одолеть в овертайме «Даллас Старз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории.
- «Барселона» переиграла «Атлетико» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги.
- Шайба Гаврикова и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть в овертайме «Даллас».
- «Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» в матче с девятью голами.
- Александр Овечкин продлил результативную серию до пяти матчей.
- 27 отражённых бросков Сорокина и ассист Шабанова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу».
- Чемпион НХЛ «Флорида» проиграла «Торонто» и опустилась на последнее место в конференции.
- Норвежское СМИ выделило четырёх российских лыжников, которых могут допустить до Кубка мира.
- Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Вирер лидирует после победы в первом старте сезона.
- Полузащитник «Спартака» Бонгонда попал в заявку сборной ДР Конго на Кубок Африки.
