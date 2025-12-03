Скидки
3 декабря главные новости спорта, футбол, АПЛ, РПЛ, ЧМ-2026, хоккей, НХЛ, биатлон, лыжные гонки

100 голов Холанда в АПЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико» в матче Ла Лиги. Главное к утру
Комментарии

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории, «Барселона» переиграла «Атлетико» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги, российские хоккеисты Владислав Гавриков и Артемий Панарин помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» одолеть в овертайме «Даллас Старз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории.
  2. «Барселона» переиграла «Атлетико» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги.
  3. Шайба Гаврикова и два ассиста Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть в овертайме «Даллас».
  4. «Манчестер Сити» переиграл «Фулхэм» в матче с девятью голами.
  5. Александр Овечкин продлил результативную серию до пяти матчей.
  6. 27 отражённых бросков Сорокина и ассист Шабанова помогли «Айлендерс» обыграть «Тампу».
  7. Чемпион НХЛ «Флорида» проиграла «Торонто» и опустилась на последнее место в конференции.
  8. Норвежское СМИ выделило четырёх российских лыжников, которых могут допустить до Кубка мира.
  9. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Вирер лидирует после победы в первом старте сезона.
  10. Полузащитник «Спартака» Бонгонда попал в заявку сборной ДР Конго на Кубок Африки.
