100 голов Холанда в АПЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико» в матче Ла Лиги. Главное к утру

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 100 голов в АПЛ быстрее всех в истории, «Барселона» переиграла «Атлетико» в перенесённом матче 19-го тура Ла Лиги, российские хоккеисты Владислав Гавриков и Артемий Панарин помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» одолеть в овертайме «Даллас Старз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».