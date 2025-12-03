Скидки
Холанд: нам не следует слишком много думать об «Арсенале»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о борьбе с лондонским «Арсеналом» за чемпионство в английской Премьер-лиге.

«Нам не следует слишком много думать об «Арсенале». Нам нужно сосредоточиться на себе, постараться стать лучше, избегать подобных ситуаций, которые произошли сегодня, потому что этого недостаточно, и мы все это знаем. Нам нужно совершенствоваться как команде, вот на чём мы должны сосредоточиться», — приводит слова Холанда Sky Sports.

В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» (5:4). Однако при счёте 5:1 в свою пользу клуб из Манчестера пропустил три мяча за 20 минут. Сам футболист в этой встрече забил свой 100-й мяч в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

После 14 сыгранных матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 30 очков после 13 встреч.

