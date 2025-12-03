Холанд: нам не следует слишком много думать об «Арсенале»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о борьбе с лондонским «Арсеналом» за чемпионство в английской Премьер-лиге.
«Нам не следует слишком много думать об «Арсенале». Нам нужно сосредоточиться на себе, постараться стать лучше, избегать подобных ситуаций, которые произошли сегодня, потому что этого недостаточно, и мы все это знаем. Нам нужно совершенствоваться как команде, вот на чём мы должны сосредоточиться», — приводит слова Холанда Sky Sports.
В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» (5:4). Однако при счёте 5:1 в свою пользу клуб из Манчестера пропустил три мяча за 20 минут. Сам футболист в этой встрече забил свой 100-й мяч в АПЛ.
После 14 сыгранных матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 30 очков после 13 встреч.
