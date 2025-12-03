«Атлетик» — «Реал» Мадрид: во сколько начало матча Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия». В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка при матче в запасе. Тройку лидеров замыкает «Вильярреал».

«Атлетик» расположился на восьмой строчке, набрав 20 очков.