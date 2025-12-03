Рафинья прокомментировал победу «Барселоны» над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья высказался после матча 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда одержала победу над мадридским «Атлетико» со счётом 3:1.
Испания — Примера . 19-й тур
02 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Баэна – 19' 1:1 Рафинья – 26' 2:1 Ольмо – 65' 3:1 Ф. Торрес – 90+6'
«Я думаю, что наша уверенность растёт с каждым матчем. Мы знали, что сегодня будет важный матч в Ла Лиге. Такая победа может решить исход чемпионской гонки. Если мы продолжим набирать очки от матча к матчу, всё будет выглядеть гораздо лучше», — приводит слова Рафиньи ESPN.
После 15 сыгранных матчей чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. Мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 31 очко.
