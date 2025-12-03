Генич ответил, согласен ли он войти в тренерский штаб «Спартака»

Известный футбольный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о том, согласен ли он пойти в тренерский штаб «Спартака». Нынешний и. о. главного тренера красно-белых Вадим Романов — друг Генича.

— Ни в коем случае. У меня нет желания идти работать в клуб. Это тебя ограничивает. Я попробовал себя тренером в Медиалиге: это была игра, но она всё равно показала, насколько это тяжело. У тебя 25 монструозных тестостероновых самцов хотят играть и зарабатывать, а решение принимаешь только ты один. Сегодня ты самый важный тренер, но как только у тебя проблема — «моя хата с краю, ты виноват», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста: