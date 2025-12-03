Футболист «Балтики» сравнил Карпина и Талалаева

Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев сравнил подход к игре в обороне главного тренера национальной команды Валерия Карпина и наставника калининградского клуба Андрея Талалаева.

«Схожести между Карпиным и Талалаевым есть. Довольно много. В обороне есть схожести, у нас примерно такие же требования в «Балтике», поэтому мне, наверное, было легко в сборной. Мне уже 30 лет, если один раз объяснили, то всё понятно становится», — приводит слова Бевеева ТАСС.

В текущем сезоне футболист сыграл за клуб 16 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и забил один мяч. За сборную России футболист дебютировал в этом году и провёл в составе национальной команды четыре игры.