Станислав Черчесов раскрыл, обращались ли к нему «Спартак» и «Динамо»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, поступали ли ему предложения о работе со стороны московских «Спартака» и «Динамо». На данный момент красно-белыми руководит Вадим Романов, бело-голубых тренирует Ролан Гусев. Оба специалиста исполняют обязанности главного тренера.

«На данный момент ни «Спартак», ни «Динамо», ни «Ювентус», ни «Барселона» мне не звонили. Когда это произойдёт, можно решать, интересно мне или нет. Когда я работаю, день и ночь думаю только о том, как сделать свою команду сильнее. Что «Ференцварош», что «Легию», что сборную России, что «Ахмат», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

Действующий контракт Черчесова с «Ахматом» рассчитан до 2028 года.