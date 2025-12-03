Измайлов — об испанском тренере «Родины»: здорово, что к нам едут такие специалисты

Глава Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов поделился мнением об испанском главном тренере московской «Родины» Хуане Диасе.

«Я объективно считаю, что это хороший тренер для уровня Лиги PARI. «Родина» имеет возможность подняться в РПЛ. Те клубы, которые вышли от нас в РПЛ, ни разу не потерялись и показывают яркое выступление. Они очень неплохо себя там чувствуют. Здорово, что к нам едут такие тренеры. Для команды, состоящей преимущественно из российских специалистов в «Родине», это интересный опыт», — сказал Наиль Измайлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.