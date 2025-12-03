Скидки
Алисон — перед матчем «Ливерпуля» с «Сандерлендом»: каждая игра — это новый шанс для нас

Алисон — перед матчем «Ливерпуля» с «Сандерлендом»: каждая игра — это новый шанс для нас
Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался перед игрой 14-го тура английской Премьер-лиги, в которой его команде предстоит встретиться с «Сандерлендом».

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Сандерленд
Сандерленд
«Это огромная возможность. Каждая игра — это новый шанс для нас, и мы рассчитываем оставить неудачный для нас период позади. Сейчас самая важная игра сезона для нас — это «Сандерленд», и именно на ней мы сосредоточены. Нам предстоит сыграть с очень сильным соперником, который в этом сезоне Премьер-лиги добивается отличных результатов. Мы знаем, что их команда сильна физически, технически тоже очень хороша, тактически они работают слаженно и усердно. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы постараться набрать три очка, отыграть «на ноль», защищаться как единое целое на поле и работать изо всех сил», — приводит слова Алисона официальный сайт клуба.

После 13 сыгранных матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Сандерленд» располагается на шестой строчке. У команды в активе 22 очка. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 30 очков.

