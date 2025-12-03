Скидки
«Почувствовал, что мешает команде». Быстров — об удалении Талалаева в матче со «Спартаком»

Бывший российский футболист Владимир Быстров объяснил, почему главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил красную карточку по ходу игры 17-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Талалаева удалили за неприличный жест в первом тайме. Победу одержала «Балтика», которая бóльшую часть матча провела в меньшинстве.

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 60'    
Удаления: Манелов – 30' / нет

«Знаешь, почувствовал, что мешает команде, нервозность идёт. Думает, пойду наверх, посмотрю, как они без меня там справятся (улыбается)», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

«Балтика» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» — шестой (28).

