«Почувствовал, что мешает команде». Быстров — об удалении Талалаева в матче со «Спартаком»

Бывший российский футболист Владимир Быстров объяснил, почему главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев получил красную карточку по ходу игры 17-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Талалаева удалили за неприличный жест в первом тайме. Победу одержала «Балтика», которая бóльшую часть матча провела в меньшинстве.

«Знаешь, почувствовал, что мешает команде, нервозность идёт. Думает, пойду наверх, посмотрю, как они без меня там справятся (улыбается)», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

«Балтика» по состоянию на сегодняшний день занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Спартак» — шестой (28).