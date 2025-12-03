Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Супруга Карпина ответила на вопрос о взаимоотношениях её мужа с Роланом Гусевым

Супруга Карпина ответила на вопрос о взаимоотношениях её мужа с Роланом Гусевым
Комментарии

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, отреагировала на слухи о напряжённых отношениях между её мужем и его бывшим помощником в штабе московского «Динамо» Роланом Гусевым. Ранее Гусев в одном из интервью осудил физическую подготовку команды и работу тренера по физподготовке Луиса Мартинеса, который пришёл в клуб при Карпине.

— ВГК [Валерий Георгиевич Карпин] совсем в ссоре с Роланом был?
— Не был вообще, — ответила супруга Карпина в соцсетях.

Фото: Аккаунт Дарьи Карпиной в социальных сетях

Карпин покинул «Динамо» 17 ноября. С тех пор исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых выступает Ролан Гусев.

Материалы по теме
«Ушёл и ушёл». Защитник «Ростова» Вахания — об уходе Карпина из «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android