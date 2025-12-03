Скидки
Александр Селихов рассказал о причинах ухода из «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, что инициатором его ухода из московского клуба стал экс главный тренер команды Деян Станкович.

«Было тяжеловато. Это как вылезти из тёплой ванны. Но я знал, что моё время в «Спартаке» подходит к концу. Инициатором был главный тренер. Но я хотел бы уйти как, например, Георгий Джикия», — сказал Селихов в эфире «Матч ТВ».

Голкипер выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2024 год. В составе красно-белых Селихов становился чемпионом России сезона-2016/2017, обладателем Кубка России, а также Суперкубка страны. В феврале 2025 года игрок подписал контракт с «Уралом» на правах свободного агента.

