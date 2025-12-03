«Манчестер Сити» впервые с 1957 года выиграл матч, пропустив четыре гола

Обыгравший в матче 14-го тура АПЛ «Фулхэм» «Манчестер Сити» впервые с 1957 года выиграл, пропустив четыре гола, сообщает Opta. «Дачников» «горожане» обыграли 5:4, в 1957 году «Сити» выиграл у «Шеффилд Уэнсдей» с таким же счётом.

После этой игры «Фулхэм» с 17 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 28 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал», набравший 30 очков при игре в запасе.

В следующем туре АПЛ «горожане» 6 декабря встретятся с «Сандерлендом». Игра пройдёт на стадионе «Этихад».