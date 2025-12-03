Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» впервые с 1957 года выиграл матч, пропустив четыре гола

«Манчестер Сити» впервые с 1957 года выиграл матч, пропустив четыре гола
Комментарии

Обыгравший в матче 14-го тура АПЛ «Фулхэм» «Манчестер Сити» впервые с 1957 года выиграл, пропустив четыре гола, сообщает Opta. «Дачников» «горожане» обыграли 5:4, в 1957 году «Сити» выиграл у «Шеффилд Уэнсдей» с таким же счётом.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

После этой игры «Фулхэм» с 17 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Сити» с 28 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате Англии лондонский «Арсенал», набравший 30 очков при игре в запасе.

В следующем туре АПЛ «горожане» 6 декабря встретятся с «Сандерлендом». Игра пройдёт на стадионе «Этихад».

Материалы по теме
100 голов Холанда в АПЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико» в матче Ла Лиги. Главное к утру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android