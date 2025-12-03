Скидки
Генич назвал идеального тренера для «Спартака»

Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, кого считает идеальным кандидатом на пост главного тренера «Спартака». Он выделил сербского тренера Владимира Ивича, который ранее работал в «Краснодаре».

«Идеальный тренер для «Спартака»? Если бы спросили моего совета, то назвал бы Владимира Ивича. Личка бы вернул радость от просмотра и сказал «выходим на 5:3». Бедные Ву и Джику вдвоём на заднице бы катались, и оставался бы один Умяров. Ничего бы не изменилось: как был дисбаланс — так и будет. А Ивич знает, как подстроить команду под результат. «Спартаку» сейчас не до веселья. Шестое место — явно не то, болельщики заждались [побед]. Мы видим по примеру «Краснодара», что построил фундамент именно Ивич, а Мусаев это всё грамотно сохранил и надстроил замечательно.

Говорят, что состав «Спартака» не под Ивича. Но если футболисты хотят побед и чтобы тренер был требовательный, амбициозный, знающий матч-менеджмент, управляющий игрой исключительно на результат — может, в ущерб красоте, — то Ивич подошёл бы. Знаком с РПЛ, жёсткий тренер для большой команды», — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

