Эрлинг Холанд выступил с заявлением после 100 забитых голов за «Ман Сити» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал в социальных сетях сообщение, посвящённое 100-му забитому голу за «горожан» в рамках английской Премьер-лиги. 25-летний форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории АПЛ. Для этого ему потребовалось 111 матчей.

«Когда футбол переносит тебя в такие места, которые ты себе и представить не мог… 100», — написал норвежец, сопроводив сообщение фотографиями с матча с «Фулхэмом».

Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.