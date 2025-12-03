Эрлинг Холанд выступил с заявлением после 100 забитых голов за «Ман Сити» в АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал в социальных сетях сообщение, посвящённое 100-му забитому голу за «горожан» в рамках английской Премьер-лиги. 25-летний форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории АПЛ. Для этого ему потребовалось 111 матчей.
Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17' 0:2 Рейндерс – 37' 0:3 Фоден – 44' 1:3 Смит-Роу – 45+2' 1:4 Фоден – 48' 1:5 Берге – 54' 2:5 Айуоби – 57' 3:5 Чуквезе – 72' 4:5 Чуквезе – 78'
«Когда футбол переносит тебя в такие места, которые ты себе и представить не мог… 100», — написал норвежец, сопроводив сообщение фотографиями с матча с «Фулхэмом».
Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
