Эрлинг Холанд выступил с заявлением после 100 забитых голов за «Ман Сити» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал в социальных сетях сообщение, посвящённое 100-му забитому голу за «горожан» в рамках английской Премьер-лиги. 25-летний форвард достиг этой отметки быстрее всех в истории АПЛ. Для этого ему потребовалось 111 матчей.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
4 : 5
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 17'     0:2 Рейндерс – 37'     0:3 Фоден – 44'     1:3 Смит-Роу – 45+2'     1:4 Фоден – 48'     1:5 Берге – 54'     2:5 Айуоби – 57'     3:5 Чуквезе – 72'     4:5 Чуквезе – 78'    

«Когда футбол переносит тебя в такие места, которые ты себе и представить не мог… 100», — написал норвежец, сопроводив сообщение фотографиями с матча с «Фулхэмом».

Холанд перешёл в стан «горожан» летом 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

«Манчестер Сити» впервые с 1957 года выиграл матч, пропустив четыре гола
